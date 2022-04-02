Российские врачи-волонтеры прибыли в ЛНР

Российские медики в качестве волонтеров прибыли в Луганскую Народную Республику для оказания помощи коллегам в больницах. Об этом РИА «Новости» рассказал депутат Государственной думы Дмитрий Хубезов.

Всего в ЛНР приехали четыре хирурга и один травматолог. Он подчеркнул, что специалисты окажут помощь всем нуждающимся, как военным, так и гражданским лицам.

«Они прибыли на две недели, взяли с собой гуманитарную помощь: лекарства, теплые вещи для военнослужащих, чайники и микроволновки», — рассказал парламентарий.

По словам Хубезов, средняя длительность подобных командировок составляют одну или две недели. Все специалисты взяли отпуск за собственный счет.

Замглавврача больницы в Рязани Александр Копейкин добавил, что лично для него решение о поездке в ЛНР созрело почти сразу после начала спецоперации 24 февраля.

«Оказать помощь людям, в какой бы точке планеты это ни было необходимо — долг каждого врача», — заявил он.

Специальная операция РФ на Украине началась 24 февраля.