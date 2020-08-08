Российские врачи приняли в Бейруте более 90 человек за два дня

«На 7 августа на 18:30 принято 79 пациентов, суммарно за два дня — 92 человека, в том числе 12 детей», — приводит агентство слова Скоробогатова.

Спасатель добавил, что в основном за помощью обращались люди со всевозможными травмами: переломами, порезами и ушибами.

МЧС России направило в Бейрут более сотни врачей, спасателей, психологов, кинологов и сотрудников Роспотребнадзора. С собой российские медики привезли аэромобильный госпиталь. Его развернули в ливанской столице 6 августа. В автономном режиме госпиталь может работать в течение месяца. Амбулаторно врачи могут принимать в нем до 200 человек в сутки. Стационар рассчитан на 50 пациентов. В госпитале есть все необходимое для помощи людям. В нем можно проводить сложные хирургические операции.

Ранее МЧС РФ показало работу российских спасателей в Бейруте с воздуха.

Мощный взрыв прогремел в порту Бейрута вечером 4 августа. Сдетонировало более 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры, которая хранилась на складе шесть лет. Ударная волна уничтожила полгорода. Жертвами ЧП стали около 150 человек. Более пяти тысяч местных жителей и гостей Бейрута получили ранения. Крова лишились около 300 тысяч человек.