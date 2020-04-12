Российские врачи принимают больных COVID-19 в Италии круглосуточно

В полевом госпитале — 24 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Четверо из них уже здоровы, пациентов выписали — болезнь у них протекала в легкой форме.

Как рассказали в ведомстве, во всех отделениях больницы есть необходимое медицинское оборудование. На месте работают восемь бригад — это анестезиологи, терапевты, эпидемиологи и медсестры — всего 32 специалиста. Помимо них, в госпитали работают и российские переводчики, они помогают медикам в общении с итальянскими экспертами. Весь персонал прошел соответствующую подготовку в Италии.

Российские военные прилетели в Италию в разгар пандемии в Европе в конце марта. Помимо медиков, в итальянских городах помогает справиться с ситуацией и российская военная техника — ее используют в качестве санитарной обработки и дезинфекции больниц. Все площади обрабатывают специальными растворами.

Накануне российский генерал-лейтенант Александр Михайлов объяснил, почему Россия активно помогает Италии в борьбе с коронавирусом.