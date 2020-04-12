    12 апреля 2020, 08:09

    Российские врачи принимают больных COVID-19 в Италии круглосуточно

    Эля Данилюк

    В итальянском Бергамо продолжают работать военные медики из России. Они оказывают помощь пациентам 24 часа в сутки, работая в три смены. Об этом рассказали в Минобороны, сообщил телеканал «Звезда».
    Российские врачи принимают больных COVID-19 в Италии круглосуточно

    В полевом госпитале — 24 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Четверо из них уже здоровы, пациентов выписали — болезнь у них протекала в легкой форме.

    Как рассказали в ведомстве, во всех отделениях больницы есть необходимое медицинское оборудование. На месте работают восемь бригад — это анестезиологи, терапевты, эпидемиологи и медсестры — всего 32 специалиста. Помимо них, в госпитали работают и российские переводчики, они помогают медикам в общении с итальянскими экспертами. Весь персонал прошел соответствующую подготовку в Италии.

    Российские военные прилетели в Италию в разгар пандемии в Европе в конце марта. Помимо медиков, в итальянских городах помогает справиться с ситуацией и российская военная техника — ее используют в качестве санитарной обработки и дезинфекции больниц. Все площади обрабатывают специальными растворами.

    Накануне российский генерал-лейтенант Александр Михайлов объяснил, почему Россия активно помогает Италии в борьбе с коронавирусом.