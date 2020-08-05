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    05 августа 2020, 10:45

    Российские врачи отправятся на помощь пострадавшим при взрыве в Бейруте

    Андрей Иванов

    МЧС России направит в Бейрут мобильный госпиталь и врачей на помощь пострадавшим во время взрыва. Вместе с медиками в столицу Ливана прилетят российские спасатели и специалисты Роскомнадзора.
    Российские врачи отправятся на помощь пострадавшим при взрыве в Бейруте

    «Самолетами МЧС России будут направлены мобильный госпиталь, врачи, спасатели „Центроспаса“, специалисты Роспотребнадзора с лабораторией по выявлению новой коронавирусной инфекции», — приводит ТАСС текст сообщения спасательного ведомства.

    Всего в Бейрут вылетят пять самолетов МЧС. Всех, кто отправится на помощь пострадавшим при взрыве, снарядят специальными костюмами и необходимыми во время пандемии коронавируса средствами защиты.

    Мощный взрыв прогремел в порту Бейрута во вторник, 4 августа. По предварительным данным, сдетонировало более 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры, которую конфисковали шесть лет назад с борта судна Rhosus. В результате ЧП погибли более ста человек. Число жертв взрыва может вырасти, так как спасатели все еще разбирают завалы. Ранения получили около четырех тысяч человек.

    Во время взрыва в атмосферу попали опасные вещества.

    Новости SMI.FM