Российские врачи отправятся на помощь пострадавшим при взрыве в Бейруте

МЧС России направит в Бейрут мобильный госпиталь и врачей на помощь пострадавшим во время взрыва. Вместе с медиками в столицу Ливана прилетят российские спасатели и специалисты Роскомнадзора.

«Самолетами МЧС России будут направлены мобильный госпиталь, врачи, спасатели „Центроспаса“, специалисты Роспотребнадзора с лабораторией по выявлению новой коронавирусной инфекции», — приводит ТАСС текст сообщения спасательного ведомства.

Всего в Бейрут вылетят пять самолетов МЧС. Всех, кто отправится на помощь пострадавшим при взрыве, снарядят специальными костюмами и необходимыми во время пандемии коронавируса средствами защиты.

Мощный взрыв прогремел в порту Бейрута во вторник, 4 августа. По предварительным данным, сдетонировало более 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры, которую конфисковали шесть лет назад с борта судна Rhosus. В результате ЧП погибли более ста человек. Число жертв взрыва может вырасти, так как спасатели все еще разбирают завалы. Ранения получили около четырех тысяч человек.

Во время взрыва в атмосферу попали опасные вещества.