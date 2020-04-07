Российские врачи начали прием пациентов с подозрением на COVID-19 в Сербии

Бригады военных медиков открыли прием для жителей Сербии в Белграде. Проверяют тех, у кого имеется подозрение на коронавирусную инфекцию.

Первым делом специалисты изучили организацию лечебного процесса и специфику работы сербских коллег. Помимо Белграда, несколько групп врачей направили в города Чуприя, Нови Пазар, Чачак, Лесковац и Крагуевац. Там проводятся консультации для местных врачей, на повестке — вопросы организации карантинных и дезинфекционных мероприятий.

Санитарная обработка проведена в Белградской инфекционной больнице, а также в клиническом центре «Земун». Сюда доставляют большую часть пациентов для первичной диагностики. В городе Валево, который лидирует по числу заболевших COVID-19 в Сербии, российские специалисты провели дезинфекцию городской больницы. По итогам дня обработаны все помещения и прибольничная территория.

Еще одна бригада находится в резерве, она ежедневно контролирует состояние здоровья российских военнослужащих. Также команда готова к экстренным вызовам на территории страны.

В марте российские врачи также помогли и коллегам из Италии.