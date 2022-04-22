Российские войска завладели тысячетонным украинским арсеналом боеприпасов
Минобороны: ВС РФ завладели украинским арсеналом с тысячами тонн боеприпасов
Оружейный арсенал ВСУ под Харьковом взяли под контроль специалисты инженерных войск российской армии. Площадь складов составляет несколько сотен гектаров, там хранились тысячи тонн боеприпасов. На видео, опубликованном Минобороны РФ — вереница ящиков с оружием, мины, снаряды и ракеты.
«Подразделения ВСУ бросили арсенал с большим количеством боеприпасов к ствольной артиллерии, минометам и системам залпового огня, вооружения ПВО. На складах арсенала хранятся боеприпасы к системам залпового огня с кассетными боевыми частями», — сообщили в военном ведомстве.
Там также добавили, что, по их данным, именно такими снарядами военнослужащие ВСУ обстреливали жилые районы населенных пунктов.
Помимо боеприпасов советского образца, на складах хранились мины и снаряд, сделанные на Западе, уточнили в Минобороны РФ.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня заявило, что с 03:00 21 апреля до 03:00 22 апреля ВСУ обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 21 раз. Во время обстрелов повреждены 17 домостроений в Донецке, Еленовке и Горловке, а также четыре объекта гражданской инфраструктуры. В Горловке пострадали трое мужчин.