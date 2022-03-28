Российские войска вышли к окраинам Новоселовки

Российские вооруженные силы прошли на два километра вглубь обороны 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Таким образом, силам ВС РФ удалось выйти к окраинам поселка Новоселовка, который расположен на территории ДНР. Кроме того, за прошедшие сутки ВС РФ сбили пять украинских самолетов и 19 летательных аппаратов.

Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщал, что у украинских военных заканчиваются боеприпасы, что вынуждает их сдаваться.

Также депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский потерял контроль над националистическими формированиями.

Специальная военная операция РФ на Украине продолжается 33-й день. Президент Владимир Путин назвал ее задачами демилитаризацию и денацификацию соседней страны.