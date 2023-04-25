Мир 25 апреля 2023, 17:16 Генерал ВСУ пожаловался на использование ВС России приложения с координатами украинских позиций Генерал Сырский заявил об использовании армией России приложения с данными о позициях ВСУ РИА «Новости»

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Российские военные в ходе наступления в зоне специальной военной операции используют специальное GPS-приложение с указанными координатами позиций украинских войск. Об этом в интервью «Интерфакс — Украина»заявил командующий Восточной группировкой ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

Он пояснил, что речь идет о специальной версии программы Alpine Quest GPS, в которой можно найти данные о позициях украинских войск.

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«Командиры штурмовых групп используют смартфоны со специальным программным обеспечением Alpine Quest GPS, в которой нанесены координаты позиций наших огневых средств, объекты атаки, маршруты выдвижения к ним, а также задачи соседних подразделений», — пожаловался Сырский.

По его словам, сегодня российские силы поменяли тактику. Штурмовые бригады стали формировать на основе мотострелковых рот, усиленных танками, а также огнеметными, минометными и противотанковыми подразделениями.

Корректировку ведения огня с закрытых позиций ведут при помощи данных с запущенных беспилотников. Эту же информацию командиры используют для качественного управления личным составом.

Официальной информации от Минобороны России на этот счет не поступало.