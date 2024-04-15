15 апреля 2024, 06:40
Российские войска ударили по месту базирования боевиков в Сирии
ВКС России уничтожили место базирования боевиков в сирийской провинции Хомс
В Сирии поразили укрывавшихся в труднодоступных горных районах провинции Хомс боевиков из Эт-Танф. Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев объявил об этом на ежедневном брифинге, сообщило Минобороны России.
«ВКС России уничтожили одно место базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф, укрывавшихся в труднодоступных районах горного массива Аль-Амур провинции Хомс», — объявила пресс-служба.
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За сутки с 13 на 14 апреля в Идлибской зоне деэскалации зафиксировали четыре обстрела позиций правительственных войск, в том числе три в самом Идлибе и один в провинции Латакия. Один сирийский военный получил ранение в районе населенного пункта Нахшебба.
Центр обвинил международную коалицию во главе с США в пятикратном нарушении согласованных в 2019 году протоколов деконфликтации. Ее беспилотники летали без согласования с российской стороной.
Иран в ночь на 14 апреля ответил Израилю массированной атакой за удар по консульству в Сирии в начале апреля. Россия в ООН призвала участников конфликта к сдержанности и предостерегла от эскалации.
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