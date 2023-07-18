Мир 18 июля 2023, 00:08 Российские войска пробили крупные бреши в системе ПВО Украины Asia Times: удары российских сил привели систему ПВО Украины в критическое состояние РИА «Новости»

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Украинская система противовоздушной обороны оказалась в критическом состоянии после ударов российских войск. В таких условиях США намерены передать ВСУ ракеты ПВО класса «земля-воздух», которые ранее продали Тайваню, чтобы укрепить ослабевшую оборону. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Asia Times.

По словам собеседников, речь идет о выкупе у Тайваня уже выведенных их эксплуатации ракетных комплексов HAWK. Стороны достигли соглашения еще в прошлом году. Но официально представители Пентагона отказались подтвердить эту информацию, подчеркнув, что не раскрывают источники поставок оружия на Украину.

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Еще одним подтверждением передачи Украине ракет HAWK стал пункт об их модернизации, который включили в очередной пакет военной помощи. По последним данным, речь идет о двух установках, которые предназначены помочь украинским военным активизировать свое захлебнувшееся контрнаступление и закрыть дыры в воздушной обороне.

Командование ВСУ столкнулось с тем, что больше не может эффективно противостоять ракетам и ударным беспилотникам, которые выпускают российские войска. При этом в самом начале специальной военной операции на балансе Минобороны Украины находился самый большой арсенал ПВО среди стран Европы. Но большая их часть оказалась уничтожена, а ракетные арсеналы значительно опустели.

Все это позволяет российской армии навязать ВСУ свою игру, используя высокоточные боеприпасы и ударные вертолеты для ликвидации критически важных целей и бронетехники противника. При этом высокоточные ракеты российская армия выпускает, находясь на достаточном расстоянии, чтобы оставаться недостижимой для ответных ударов. При этом с выпущенными боеприпасами украинские ПВО справиться не могут.

Запасы украинских ПВО истощаются и при атаках российских вертолетов. В июне этого года оснащенный системой противодействия ударный вертолет Ка-52 заглушил 18 противовоздушных украинских ракет и после выполнения боевой задачи вернулся на базу.

Поставки западных систем Iris-T из Германии и NASAMS из США ситуацию не исправили. Их количество оказалось ограниченным, а некоторые установки уничтожила российская армия. Если выстроенная сеть украинской противовоздушной обороны продолжит слабеть, то Россия вполне может использовать свое преимущество в авиации. Для сравнения, на каждые 15 истребителей ВСУ российские войска могут запустить в воздух до 100 самолетов.