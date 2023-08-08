Мир 08 августа 2023, 21:51 Российские войска почти полностью уничтожили украинские системы ПВО Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ВС РФ почти полностью уничтожили украинскую систему ПВО Pxhere

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Российские войска практически полностью уничтожили украинскую систему противовоздушной обороны. Об этом сообщил бывший аналитик Центрального разведывательного управления ЦРУ США Ларри Джонсон. Его слова привела газета «Известия».

«То, что произошло за последние четыре месяца, так это почти полное уничтожение системы украинской ПВО», — заявил он.

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По словам Джонсона, теперь военные самолеты ВС РФ имеют возможность почти беспрепятственно передвигаться по всей территории Украины. Кроме того, украинской стороне нечего противопоставить России в сфере противодействия воздушным ударам, а системы противовоздушной обороны Patriot не смогли показать хороших результатов в борьбе с российскими силами.

Джонсон назвал абсурдом постоянные заявления Киева о сбиваемых украинскими войсками ракетах ВС РФ. По его мнению, «это просто ерунда, этого не происходит».

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Украина находится на грани катастрофы. Он выразил уверенность, что для Киева наступил, вероятно, самый опасный момент в этом конфликте.