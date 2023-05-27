Мир 27 мая 2023, 09:04 Российские военные защитят население Приднестровья в случае провокаций — МИД Замглавы МИД Галузин: армия России отреагирует в случае провокаций в Приднестровье РИА «Новости»

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Российские военные отреагируют на провокации со стороны украинских боевиков в Приднестровье и защитят население региона. Об этом ТАСС заявил заместитель главы МИД Михаил Галузин.

«В этом сомнений быть не должно ни у кого. Армия России адекватно ответит на провокации со стороны Украины, если они последуют. Военные обеспечат защиту и безопасность военных складов в населенном пункте Колбасна, миротворческого контингента, наших соотечественников и военнослужащих ОГРВ», — сказал он.

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Дипломат отметил, что Россия расценит любые противоправные действия боевиков в Приднестровье как нападение на страну.

Ранее власти Приднестровья попросили Россию увеличить число подразделений миротворцев в регионе. Глава представительства ПМР Леонид Манаков отметил, что именно российские военные стали главным фактором безопасности в республике.