Российские военные захватили снайперов ВСУ, которые пытались выйти из Мариуполя

Бойцы Донецкой Народной Республики обнаружили группу снайперов Вооруженных сил Украины, пытавшуюся прорваться из Мариуполя. Позже всем раненым оказали медицинскую помощь.

«Была обнаружена группа, пытавшаяся выйти из Мариуполя, принято решение ее обезвредить, для сохранения их жизней стрельба велась исключительно по ногам», — сообщил боец Народной милиции ДНР телеканалу «Звезда».

По его словам, раненым сначала оказали первичную помощь. После этого их доставили в госпиталь для оказания лечебной помощи.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину, что Мариуполь полностью освобожден. По его словам, часть националистов скрывается на заводе «Азовсталь». Путин приказал не штурмовать этот комбинат для сохранения жизней российских военнослужащих. Глава государства также поздравил с окончанием работы по освобождению Мариуполя.