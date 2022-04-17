Российские военные зачистили от националистов склад военной техники под Мариуполем
НМ ДНР опубликовало видео защищенного от ВСУ склада военной техники под Мариуполем
Российские военнослужащие ВС РФ зачистили от украинских боевиков территорию промышленной зоны в пригороде Мариуполя. Об этом рассказали представители Народной милиции ДНР.
В этой промзоне был обнаружен склад техники и обмундирования ВСУ. Там же хранились образцы западного вооружения и боеприпасов, а также документы иностранных наемников.
По данным Минобороны РФ, после того, как ВС РФ начали проводить спецоперацию, украинские власти привлекли в страну 6824 иностранных наемников из 63 государств.
Большинство из них являются гражданами европейских стран. Наиболее многочисленная группа прибыла из Польши — 1717 человек. Около полутора тысяч наемников прибыли из США, Канады и Румынии. Из Великобритании и Грузии — до 300 человек (из каждой). Еще 193 наемниками приехали из подконтрольных Турции районов Сирии.
«В боевых действиях российские вооруженные силы уничтожили 1035 иностранных наемников. Еще 912 наемников отказались участвовать в боевых действий и сбежали из страны», — уточнил представитель Минобороны Игорь Конашенков.