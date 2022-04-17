Российские военные зачистили от националистов склад военной техники под Мариуполем

Российские военнослужащие ВС РФ зачистили от украинских боевиков территорию промышленной зоны в пригороде Мариуполя. Об этом рассказали представители Народной милиции ДНР.

В этой промзоне был обнаружен склад техники и обмундирования ВСУ. Там же хранились образцы западного вооружения и боеприпасов, а также документы иностранных наемников.

По данным Минобороны РФ, после того, как ВС РФ начали проводить спецоперацию, украинские власти привлекли в страну 6824 иностранных наемников из 63 государств.

Большинство из них являются гражданами европейских стран. Наиболее многочисленная группа прибыла из Польши — 1717 человек. Около полутора тысяч наемников прибыли из США, Канады и Румынии. Из Великобритании и Грузии — до 300 человек (из каждой). Еще 193 наемниками приехали из подконтрольных Турции районов Сирии.

«В боевых действиях российские вооруженные силы уничтожили 1035 иностранных наемников. Еще 912 наемников отказались участвовать в боевых действий и сбежали из страны», — уточнил представитель Минобороны Игорь Конашенков.