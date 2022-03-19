Российские военные за сутки вывезли из Херсонской области в Крым 112 россиян и иностранцев

Российские военные в пятницу, 18 марта, вывезли из Херсонской области в Крым 112 россиян и иностранных граждан, в числе которых были украинцы и американцы. Об этом сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

«Накануне из Херсонской области Украины на территорию РФ в город Армянск Республики Крым военнослужащими Южного военного округа было доставлено 112 граждан Узбекистана, Сербии, США, Ливана, Туниса, Грузии, Украины и России», — привело РИА «Новости» сообщение российского оборонного ведомства.

Эвакуация была организована по просьбе посольств, а также по заявкам от иностранцев, которые были поданы в военную комендатуру РФ в Херсоне.

«Российские военнослужащие на центральной площади города Херсона обеспечили безопасную погрузку всех, кто изъявил желание уехать из районов проведения специальной военной операции, в автобусы, а затем обеспечили их безопасность при перемещении на территорию РФ», — указано в сообщении.

В общей сложности с начала спецоперации в Россию из Херсонской области было доставлено порядка 400 иностранцев.

Российско-украинские переговоры могут продлиться еще несколько недель, заявил агентству Bloomberg советник главы офиса президента и член делегации Украины Михаил Подоляк. Представители российской и украинской делегаций в ходе трех раундов переговоров лично встречались в Белоруссии. После очных переговоров представители двух стран перешли на онлайн-формат. Теперь обсуждение вопросов происходит каждый день по видеосвязи.