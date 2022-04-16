Российские военные за сутки эвакуировали из Мариуполя 945 человек

Российские бойцы вывезли из Мариуполя 945 мирных жителей. Такое количество людей эвакуировали за сутки, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении, также без участия украинской стороны, от беспредела, устроенного националистами, удалось спасти уже 139 678 человек, в том числе за истекшие сутки — 945», — заявил Мизинцев.

Как отметил генерал-полковник, на пунктах пропуска разместили достаточное количество автобусов для эвакуации людей. Мирных жителей отвозят к выбранным ими местам проживания или в пункты временного размещения. Всего на территории России оборудовано 9,5 тысяч таких пунктов.

Также Мизинцев сообщил, сто за время проведения спецоперации с Украины, из ДНР и ЛНР вывезли в Россию 837 157 человек. Среди эвакуированных насчитывается 154 396 детей.

Ранее правительство России распорядилось выделить регионам более 400 миллионов рублей на размещение беженцев из Донбасса.