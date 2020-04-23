Российские военные выполнили задачи в рамках помощи Боснии и Герцеговине в борьбе с коронавирусом

По данным информагентства, операцию по оказанию помощи Боснии и Герцеговине завершил сводный отряд специалистов РХБ защиты Минобороны РФ. RT уточнил, что они продезинфицировали около 30 объектов более чем в 10 городах Республики Сербской. Глава государства Желька Цвиянович наградила российских военных за помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией.