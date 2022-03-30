Российские вооруженные силы приступили к плановой перегруппировке войск на киевском и черниговском направлениях в связи с выполнением поставленных задач. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«На первом этапе операции планировалось заставить противника сконцентрировать силы для удержания больших городов, сковать их. Эти цели были выполнены», — заявил Конашенков.

Генерал-майор добавил, что целями перегруппировки российских вооруженных сил являются активизация действий на приоритетных направлениях и прежде всего завершение операции по полному освобождению Донбасса.

«Одновременно ВС РФ решали задачу создать все необходимые условия для проведения завершающего этапа операции по освобождению народных республик Донбасса», — заключил Конашенков.

Накануне в Стамбуле прошел четвертый очный раунд переговоров России и Украины, после которых Минобороны заявило о снижении военной активности в Киевской и Черниговской областях.