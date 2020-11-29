Российские военные врачи прибыли в Степанакерт из Хабаровска

Более 60 российских военных врачей прилетели в Ереван из Хабаровска. В сопровождении миротворцев и военной полиции они уже прибыли в Степанакерт.

«Первые подразделения медицинского отряда специального назначения (МОСН) Восточного военного округа прибыли в столицу Нагорного Карабаха Степанакерт для оказания помощи местному населению», — приводит РИА «Новости» текст сообщения Минобороны России.

В ведомстве добавили, что в составе первых подразделений есть военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты и эпидемиологи.

Военные инженеры из России продолжают восстанавливать разрушенную войной социальную инфраструктуру и расчищают дороги в Степанакерте. В городе наладили работу общественного транспорта и дорожное движение. В начале этой недели в Карабах прибыли российские саперы.

Война между Арменией и Азербайджаном началась в Нагорном Карабахе 27 сентября. Она продолжалась полтора месяца. 9 ноября Москва, Баку и Ереван подписали совместное заявление о прекращении огня в Карабахе и вводе в зону конфликта российских миротворцев, которые будут служить на линии соприкосновения ближайшие пять лет.