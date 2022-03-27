Российские военные врачи помогли раненым детям в Киевской области

Российские военнослужащие оказали медицинскую помощь жителям Киевской области, пострадавшим после обстрелов ВСУ. В развернутый полевой госпиталь доставили восьмилетнюю девочку и пятилетнего мальчика с осколочными ранениями, сообщило Минобороны РФ.

Военные врачи остановили кровотечение, извлекли осколки и обработали раны. Угрозы жизни и здоровью детей сейчас нет.

Министерство обороны РФ показало работу медиков на видео.

«В стены отдельного медицинского отряда благодаря санитарной эвакуации медицинской службы ВДВ поступили двое несовершеннолетних детей с множественными огнестрельными ранениями нижних конечностей. Им была оказана первая врачебная помощь, специализированная и квалифицированная помощь», — рассказал врач-травматолог, старший ординатор хирургического отделения капитан Даниил Качула.

По его словам, у девочки диагностировали сквозные огнестрельные ранения левой нижней конечности с многооскольчатым переломом бедренной кости, у мальчика — также множественные сквозные огнестрельные ранения нижних конечностей с огнестрельным переломом костей таза.

«Находясь под продолжительным минометным обстрелом ВСУ, медики оказали помощь, состояние детей было стабилизировано. Выполнена первичная хирургическая обработка ран, наложена лечебно-транспортная иммобилизация», — добавил врач.

По его словам, после обстрелов к медикам поступает много мирных жителей, причем «детей превалирующее большинство». Также к врачам часто попадают пациенты с инфекционными заболеваниями.