Российские военные врачи помогли более 1100 жителям Карабаха
«За прошедшие сутки российскими военными медиками оказана медицинская помощь более 50 жителям населенного пункта Ннги Мартунинского района. Всего российскими военными медиками оказана помощь более 1100 жителям Нагорного Карабаха, в том числе 135 детям», — рассказали в военном ведомстве.
В большинстве случаев люди обращались к нашим врачам с обострением различных хронических заболеваний и проблемами с сердечно-сосудистой и эндокринной системами.
Российские военные медики работают в удаленных населенных пунктах Нагорного Карабаха. Туда ездят многофункциональные врачебные бригады, которые специально создали, чтобы никто не остался без помощи.
Миротворцы из России вошли в Нагорный Карабах после того, как Москва, Баку и Ереван подписали совместное заявление о прекращении огня в регионе 9 ноября. Они помогают беженцам вернуться домой, следят за соблюдением договоренностей, лечат людей, разминируют территорию и восстанавливают разрушенную войной инфраструктуру.