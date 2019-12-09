Российские военные впервые вошли в сирийскую Ракку
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По словам офицера Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) России Владимира Варнавского, возглавляемая США международная антиигиловская коалиция проводила в Ракке операцию по освобождению города. В результате вся инфраструктура была полностью разрушена.
«Жертвами неизбирательных авиационных и артиллерийских ударов стали тысячи мирных жителей. В городе до сих пор не завершены работы по расчистке завалов, разминированию местности, наблюдается нехватка чистой воды, медикаментов и продовольствия», — цитирует Варнавского РИА «Новости».
Он отметил, что российские военные привезли в Ракку несколько тысяч наборов с продовольствием. Кроме того, в город приехали медики, которые окажут всю необходимую медицинскую помощь местным жителям.
Террористы объявили Ракку столицей ИГ* в 2014 году. Годом ранее боевики захватили город, из которого бежали около 250 тысяч человек. Ракку удалось освободить в 2017-м после проведения операции «Сирийских демократических сил».
*«Исламское государство» / ИГ — террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.