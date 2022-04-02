Российские военные уничтожили топливные хранилища Кременчугского НПЗ

Силы ВС РФ уничтожили топливные хранилища Кременчугского нефтеперерабатывающего завода при помощи высокоточного оружия. Об этом сообщило Минобороны России.

Уточняется, что завод снабжал украинские войска в центре и на востоке страны. Также бойцы ВС РФ вывели из строя военные аэродромы в Полтаве и Днепропетровске.

В воздушном пространстве города Сумы и села Урожайное были сбиты два вертолета украинской армии Ми-24 и 24 беспилотных летательных аппарата.

Всего за ночь военные уничтожили 67 военных объектов в стране. В том числе два пункта управления, два склада с оружием и боеприпасами, а также 54 района, где была сосредоточена боевая техника ВСУ.

Кроме того, Вооруженные силы Донецкой Народной Республики смогли установить контроль над большей частью Новобахмутовки. За ночь на этом направлении были уничтожены 40 националистов, танковый и два мотопехотных взвода, а также минометная батарея. Сейчас идет бой с подразделениями 25-й отдельной воздушно-десантной бригады.