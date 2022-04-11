Российские военные уничтожили два склада боеприпасов ВСУ в районах Николаева и Жовтневого. В районе Успеновки ВС РФ нанесли удар по радиолокатору подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, заявили в Минобороны.

По данным ведомства, накануне подразделения российской армии высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» на южной окраине Днепропетровска уничтожили укрытую в ангаре технику зенитного ракетного дивизиона С-300, поставленного Украине одной из европейских стран. Также были поражены четыре пусковые установки С-300 и до 25 человек личного состава ВСУ.

Минувшей ночью высокоточными ракетами воздушного базирования в районе Великой Новоселовки ВС РФ поразили базу ремонта вооружения и военной техники украинских сил ПВО, в том числе зенитные ракетные комплексы «Бук-М1» и «ОСА-АКМ».

В районе Воздвиженки — 2 и Ивановки в Донецкой области ВСУ лишились девяти танков, пяти самоходных артиллерийских установок 2С3 «Акация», пяти РСЗО БМ-21 «Град».

В районе Изюма российские средства противовоздушной обороны сбили в воздухе два украинских самолета Су-25. Также были уничтожены три украинских беспилотника в районах Балаклеи, Гуляй Поля и Волновахи, а также один беспилотный летательный аппарат типа «Валькирия» в районе Калининского Николаевской области.

Близ Посад-Покровского Херсонской области сосредоточенным огнем из стрелкового оружия ВС РФ сбили в воздухе украинский военный вертолет Ми-24, заключили в ведомстве.