Российские военные уничтожили диверсионную группу ВСУ высокоточным оружием

Министерство обороны России опубликовало видео, на котором уничтожается разведывательно-диверсионное подразделение ВСУ на американских внедорожниках Humvee при помощи российского высокоточного оружия.

На видео видно, как военные наносят удар по разведывательно-диверсионной группе ВСУ, которая занималась разведывательно-поисковой деятельностью на четырех американских военных автомобилях.

«После удара высокоточным ракетным вооружением группа была уничтожена», — заявили в Минобороны.

Ранее ракетный удар из российского берегового комплекса «Бастион» уничтожил центры радио- и радиотехнической разведки Вооруженных сил Украины в Одесской области. Об этом рассказал генерал-майор Игорь Конашенков.