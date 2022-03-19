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    19 марта 2022, 11:18

    Российские военные уничтожили диверсионную группу ВСУ высокоточным оружием

    Редакция сайта 360°

    Министерство обороны России опубликовало видео, на котором уничтожается разведывательно-диверсионное подразделение ВСУ на американских внедорожниках Humvee при помощи российского высокоточного оружия.

    На видео видно, как военные наносят удар по разведывательно-диверсионной группе ВСУ, которая занималась разведывательно-поисковой деятельностью на четырех американских военных автомобилях.

    «После удара высокоточным ракетным вооружением группа была уничтожена», — заявили в Минобороны.

    Ранее ракетный удар из российского берегового комплекса «Бастион» уничтожил центры радио- и радиотехнической разведки Вооруженных сил Украины в Одесской области. Об этом рассказал генерал-майор Игорь Конашенков.