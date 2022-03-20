Российские военные уничтожили 214 дронов ВСУ

Российские военнослужащие уничтожили 214 украинских беспилотников за время проведения спецоперации. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 214 беспилотных летательных аппаратов, 1483 танка и других боевых бронированных машин, 150 установок реактивной системы залпового огня», — сказал Конашенков на брифинге.

Он добавил, что российские бойцы уничтожили 1279 единиц специальной военной автомобильной техники, а также 584 орудия полевой артиллерии и миномета.

За день российская авиация ударила по 89 военным объектам Украины. Летчики поразили четыре командных пункта, две установки РСЗО, девять артиллерийских орудий, пять складов и 65 мест скопления боевой техники. Авиация сбила в воздухе семь украинских дронов.

Ранее в пресс-службе Росгвардии заявили, что бойцы ведомства захватили нескольких лидеров националистических формирований и пособников СБУ. Захваты происходили во время освобождения города Изюм в Харьковской области.