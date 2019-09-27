Российские военные уничтожили 120 дронов в Хмеймиме

Почти 120 беспилотников террористов, которые пытались атаковать российскую базу «Хмеймим», были уничтожены или обезврежены за последние два года. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

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«Террористы пытаются прорваться через систему воздушной обороны авиабазы „Хмеймим“. Если говорить о цифрах, то было за два года уничтожено 118 беспилотных летательных аппаратов террористических группировок, в том числе 58 дронов с 1 января этого года», — сказал Конашенков. Его процитировало РИА «Новости».

Дроны удалось ликвидировать с помощью комплексов противовоздушной обороны. Генерал-майор отметил, что большинство беспилотников было запущено из идлибской зоны безопасности. В частности, речь идет о населенных пунктах Хан-Шейхун,Эль-Латамна, Кафер-Зайед.

В последний раз атака на базу произошла 3 сентября. Тогда системам ПВО удалось сбить два ударных беспилотника. Боевики встроили в корпус дронов систему управления для навигации, три антенны и специальные консоли для крепления боеприпасов. Интерес у военных вызвал и механизм сброса снарядов: при подлете к цели он «подталкивался и сбрасывался с высоты 1,5-2 километра».

Игорь Конашенков рассказал, что такие аппараты могут преодолевать расстояние в 150 километров на высоте до четырех километров. Несмотря на то, что на вид дроны невзрачны, они были сделаны людьми со специальным образованием.