Мир 21 марта 2024, 10:50 Российские военные уничтожат всех французских солдат на Украине Вице-спикер Толстой: ВС России уничтожат всех французских солдат на Украине РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские бойцы ликвидируют всех военных, которых Франция отправит на Украину. С таким заявлением выступил вице-спикер Госдумы Петр Толстой в интервью BFMTV.

«Мы всех перебьем, не волнуйтесь», — сказал он.

Реклама

Толстой отметил, что Франция должна осознавать последствия принимаемых ей решений. Сейчас на Украине находятся порядка 13 тысяч наемников, в том числе 367 французов.

«Идея отправки французских солдат в Украину закончится гробами», — добавил он.

Вице-спикер подчеркнул, что Россия не собирается останавливаться и выводить войска. Украина никогда не будет существовать в прежних границах, уверен он.

Ранее Министерство Вооруженных сил Франции опровергло заявление директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина о том, что на стороне Украины служили французские наемники. При этом ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что наемники из Франции в рядах украинских войск боятся попасть на передовую и встретиться с российской армией.