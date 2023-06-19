Мир 19 июня 2023, 11:22 Российские военные спасли терпящих бедствие пассажиров в Средиземном море МО: «Адмирал Горшков» и «Пижма» спасли потерпевших бедствие пассажиров в Средиземном море РИА «Новости»

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Экипажи сухогруза «Пижма» и фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» спасли в Средиземном море пассажиров терпящего бедствие иностранного судна «Авалон» под флагами Греции и Германии в Средиземном море. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны России.

Всего российские военные спасли 68 человек, ЧП произошло в территориальных водах Греции. Отечественные корабли выполняли задачи в составе постоянного соединения ВМФ.

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Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» во время следования к переходу в порт Тартус в южной части Эгейского моря первым принял сигнал бедствия, после чего российские военные приняли решение изменить курс и отправились в район бедствия.

Спасательная операция прошла успешно, пассажиров доставили на «Пижму», где им оказали первую медицинскую помощь. После этого людей отвезли на остров Калимнос для передачи береговой охране Греции.