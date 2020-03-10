Российские военные сообщили о снижении количества обстрелов в Идлибе

Число атак боевиков в Идлибе регулярно снижается после договоренностей между Турцией и Россией. За минувшие сутки не было ни одного обстрела.

«Благодаря этим договоренностям количество обстрелов регулярно снижается. За прошедшие сутки обстрелов со стороны действующих незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Анкаре, не зарегистрировано», — отметил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев.

Помимо этого он сообщил, что военные зафиксировали два обстрела в населенных пунктах Айн-Эн-Нуар и Танжара провинции Латакия со стороны позиций террористических группировок «Исламская партия Туркестана»* и «Джебхат ан-Нусра»*, которые не контролирует Турция.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил продолжить односторонние военные действия в Идлибе, если Россия не выполнит свои обязательства по Сирии.

Согласно российско-турецким договоренностям, заключенным 5 марта в Москве, с полуночи 6 марта был введен режим прекращения огня по всей зоне деэскалации в Идлибе. После этого режим не раз нарушался со стороны боевиков.

Ситуация в Сирии накалилась в феврале, когда в районе Идлиба начались столкновения между боевиками незаконных вооруженных формирований и сирийской армией.

*Запрещенные в России террористические организации