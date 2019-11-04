Российские военные сообщили о новом патрулировании на северо-востоке Сирии

Российская военная полиция в воскресенье, 3 ноября, осуществила новое патрулирование на северо-востоке Сирии в рамках меморандума между Россией и Турцией. Об этом рассказал начальник российского центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

«3 ноября российской стороной было продолжено патрулирование по маршрутам Камышлия-Дейруна-Ага провинции Эль-Хасака и Кобани- Шиух-Фаукани провинции Алеппо», — приводит «Интерфакс» слова начальника Центра, сказанные им на брифинге.

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Первое совместное патрулирование сирийско-турецкой границы российская военная полиция и пограничная служба Турции провели в прошлую пятницу.

По данным российского оборонного ведомства, совместным патрулем был пройден маршрут, чья протяженность составила свыше 110 километров в западном направлении от таможенного перехода Дербесия на глубине шести километров от сирийско-турецкой границы и обратно. В сообщении Минобороны России было сказано, что общее время прохождения маршрута составило порядка четырех часов.

Совместное патрулирование проходило в соответствии с подписанным меморандумом между Россией и Турцией. Данный меморандум был подписан сторонами 22 октября в Сочи.