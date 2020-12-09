Российские военные развернули дополнительные медпункты в Карабахе

«Для оказания первичной медико-санитарной помощи военными медиками развернуты дополнительные медицинские пункты в населенных пунктах Степанакерт, Ходжалы и на наблюдательном пункте российских миротворческих сил в Лачинском коридоре», — приводит агентство текст сообщения ведомства.

В медицинских пунктах работают врачи разных специальностей и психологи. За прошедшие 24 часа российские военные помогли четырем десяткам человек, в том числе пяти детям. В распоряжении врачей есть современное оборудование. Они могут проводить осмотр и первичную диагностику пациентов на местах.

Война между Арменией и Азербайджаном началась в Нагорном Карабахе 27 сентября. Она продолжалась полтора месяца. 9 ноября Москва, Баку и Ереван подписали совместное заявление о прекращении огня в Карабахе и вводе в зону конфликта российских миротворцев. Наши военные будут служить на линии соприкосновения ближайшие пять лет.