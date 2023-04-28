Мир 28 апреля 2023, 10:56 Российские военные применили «оружие-невидимку» в зоне СВО Журналист The Sun Тахир восхитился возможностями «невидимого» российского танка «Армата» РИА «Новости»

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Российские танки Т-14 «Армата» оснащены передовым вооружением. Но одно из их главных достоинств в том, что тяжелая техника может быть невидимой для противника. Об этом написал журналист Тарик Тахир в статье для The Sun.

«Русские разработали для Т-14 специальное маскирующее покрытие под названием „Мантия“, которое поглощает радиолокационные волны, отталкивая и одновременно рассеивая их», — уточнили в публикации.

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Боевые машины оснащены специальной броней, пробить которую не могут даже ручные противотанковые гранатометы.

Башня танка полностью автономная и может вращаться на 360 градусов. По мнению профессора искусственного интеллекта и робототехники Шеффилдского университета Ноэля Шарки, огневая мощь танка может опустошить британские города за считанные минуты.

Новейшие российские танки уже появились в зоне спецоперации. Танки «Армата» по всем показателям значительно превосходят натовскую технику всех типов.