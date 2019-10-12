Российские военные предрекли гуманитарную катастрофу из-за «Источника мира» в Сирии

СМИ: Россия выступила против заявления США по турецкой операции против курдов Подробнее

«Для предотвращения надвигающейся гуманитарной катастрофы призываем мировое сообщество оказать содействие скорейшему восстановлению суверенитета Сирийской Арабской Республики над восточными регионами страны», — произнес глава российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

Ухудшение гуманитарной ситуации в восточной части Сирии произошло после того, как свою военную операцию начала Турция. По мнению Бакина, только Дамаск способен оперативно доставить гуманитарную помощь перемещенным лицам. Лишь сирийские официальные власти способны предотвратить «коллапс здравоохранения и социально-экономической инфраструктуры в Заефратье».

Бакин заявил, что автономная администрация районов на северо-востоке страны поддерживается Соединенными Штатами и их союзниками, но те фактически бездействуют. При это местные жители и вынужденные переселенцы находятся в крайне трудном положении.

Вмешательство Турции обострило ситуацию на северо-востоке Сирии. По словам Бакина, в населенных пунктах Камышли, Хасака и ряде других сейчас находятся более 100 тысяч людей, которые покинули район активных боевых действий. Нарушено функционирование объектов бытового обслуживания, здравоохранения и торговли. Зато стали более активно действовать незаконные вооруженные формирования на остальной территории страны.