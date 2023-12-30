Мир 30 декабря 2023, 01:50 Российские военные поразили места производства ракет и дронов ВСУ Economist: ВС РФ ударили по местам производства ракет и дронов украинской армии РИА «Новости»

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Российские войска ударили по территориям, на которых украинская армия производила ракеты и БПЛА. Об этом сообщило издание Economist.

«Источник в украинской оборонной промышленности предполагает, что Россия наносила удары по оборонным объектам. Некоторые из них были связаны с производством ракет и дронов», — сказано в материале.

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По данным британских журналистов, атаки ВС РФ имели стратегическое значение. Операция по уничтожению производства вооружений может снизить потенциал ВСУ.

Как отметил отставной генерал украинской армии Сергей Кривонос, военные России поразили одно из самых мощных украинских предприятий, информация о котором недавно появилась на государственном портале. По его словам, служба безопасности Украины занимается ненужными вещами.

Ранее немецкий журналист Кристоф Ваннер заявил, что российские военные оказывают сильное давление на войска Украины. Особенно это проявляется на Донецком направлении. Он отметил, что освобождение Марьинки расчистило бойцам ВС РФ путь для продвижения вперед.