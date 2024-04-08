Мир 08 апреля 2024, 10:09 Российские военные поразили аэродром ВСУ в Днепропетровской области Подпольщик Лебедев: ВС России поразили аэродром ВСУ под Кривым Рогом

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Минувшей ночью российские военнослужащие поразили аэродром ВСУ Долгинцево под Кривым Рогом. Об этом ТАСС рассказал представитель подполья Сергей Лебедев.

«Ночной прилет. Кривой Рог, Долгинцево, грохнуло один раз. Тревоги нет», — пояснил он.

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По словам Лебедева, прилет был по аэродрому. Других подробностей о ночной атаке подпольщик не привел.

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