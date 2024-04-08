08 апреля 2024, 10:09
Российские военные поразили аэродром ВСУ в Днепропетровской области
Подпольщик Лебедев: ВС России поразили аэродром ВСУ под Кривым Рогом
Минувшей ночью российские военнослужащие поразили аэродром ВСУ Долгинцево под Кривым Рогом. Об этом ТАСС рассказал представитель подполья Сергей Лебедев.
«Ночной прилет. Кривой Рог, Долгинцево, грохнуло один раз. Тревоги нет», — пояснил он.
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По словам Лебедева, прилет был по аэродрому. Других подробностей о ночной атаке подпольщик не привел.
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