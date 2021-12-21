Российские военные попали под лавину в Южной Осетии

Пять российских военнослужащих попали под лавину в Южной Осетии. Сейчас спасатели ищут двоих из них, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

По словам Астафьева, бойцы попали под лавину на южной стороне портала Транскавказской магистрали. Троих военнослужащих удалось вытащить из-под снега живыми. Медики оказали им необходимую помощь. Сейчас состояние пострадавших оценивается как легкой степени тяжести.

«В настоящее время продолжаются поиски еще двух военнослужащих», — уточнил начальник пресс-службы. Его слова привело РИА «Новости».

Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на дежурную часть МЧС Южной Осетии, лавина накрыла строение, в котором находились военные.

«Подробности пока уточняются, на место ЧП прибыли спасатели, машины скорой помощи и другие службы», — сказали в дежурной части.

Поиском людей занимаются 20 человек и две единицы спецтехники из ЮВО и сил МЧС Южной Осетии. Накануне движение по Транскавказской автомагистрали перекрывали из-за угрозы схода лавин.