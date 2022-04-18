Российские военные показали, как происходит погрузка ракеты на установку «Искандер»
Российские военные, которые сейчас находятся на Украине, показали, как происходит погрузка ракеты на пусковую установку ОТРК «Искандер». Об этом сообщил корреспондент телеканала «Звезда».
По их словам, эту работу можно сравнить с ювелирным делом, поскольку все движения крана контролируются вручную. Сам процесс занимает всего несколько минут.
«Искандер-М» предназначен для уничтожения систем ПВО и ПРО противника, а также других объектов. Установка использует высотную сверхманевренную ракету и бладает сбрасываемым модулем РЭБ и ложными мишенями с целью обхода систем ПВО.