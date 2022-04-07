Российские военные переправили технику через Северский Донец

Российские военные сумели переправить спецтехнику, горючее и боеприпасы через реку Северский Донец в Харьковской области, несмотря на сопротивление бойцов Вооруженных сил Украины. Видео движения по понтону опубликовал RT.

Переправа находится южнее города Изюма. Это стратегически важный объект, поэтому бойцы ВСУ в течение трех недель не давали российским военным воспользоваться понтонным мостом — обстреливали его круглосуточно, применяя запрещенные фосфорные боеприпасы, использовали беспилотники. Российским военным удавалось поработать всего по два часа.

На видео показано, как грузовики, БТР и бронеавтомобили с российскими флагами и буквами Z переезжают реку, а потом движутся по дороге среди деревьев.

В марте сообщалось, что украинские националисты взорвали другой мост через Северский Донец — в город Счастье на территории ЛНР. Из-за этого жителям Ирпени Киевской области пришлось эвакуироваться, используя лодки и временные конструкции.