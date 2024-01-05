Мир 05 января 2024, 15:03 Российские военные перехватили инициативу по всей линии фронта Die Welt: Россия перехватила инициативу по всей линии фронта РИА «Новости»

Читать 360tv в

Военнослужащие ВС России оказывают сильное давление на ВСУ, поскольку перехватили инициативу по всей линии фронта. Такое мнение в интервью редакции Die Welt высказал журналист Кристоф Ваннер. Полное обращение опубликовано в YouTube-канале газеты.

По словам репортера, российские военные заставили ВСУ отступить по всей линии соприкосновения.

Реклама

«Продвижение российских войск вперед усилилось», — добавил Ваннер.

Журналист отметил, что движение на фронте не прекращалось даже в моменты, когда Россия наносила массированные ракетные удары по военным объектам Украины.

Ранее разведчик Южной группировки войск сообщил, что украинские военные уходят со своих позиций на Артемовском направлении. Их передвижения вычисляют операторы беспилотников, после чего наносят удары.

Только за последнюю неделю ВСУ потеряли почти две тысячи солдат убитыми и ранеными, а также большое количество техники.