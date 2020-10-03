Российские военные передали гуманитарную помощь детям Сирии

Российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) передал гуманитарную помощь сирийским детям. Ее получили жители населенного пункта Шамия в провинции Латакия.

«Выдали школьные принадлежности, рюкзачки. А также выдали продовольственные наборы первоклашкам, а также семьям детей погибших военнослужащих САР», — рассказал начальник отдела ЦПВС авиабазы Хмеймим Алексей Дмитриев. Его слова приводит RT.

Кроме того, для местных жителей организовали концерт оркестра Хмеймима.

Ранее стало известно, что США расширили санкции против Сирии. Штаты добавили в санкционный список шестерых граждан, в том числе, в него попали командующий пятым корпусом сирийской армии Милад Джадид, глава Центробанка Сирии Хазем Карфул, две сестры советника сирийского президента Башара Асада Ясира Хусейна Ибрагима. Кроме того, под санкции попали 13 сирийских организаций, среди которых есть даже местное министерство туризма. Расширенный список граждан и организаций Сирии, которые попали под санкции, опубликовали на сайте Министерства финансов США.