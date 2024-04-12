Мир 12 апреля 2024, 10:53 Российские военные обстреляли места дислокации ВСУ в Запорожской области РИА «Новости»

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Военнослужащие ВС России нанесли удар по местам дислокации ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Левадное в Запорожской области. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор подполья.

По его словам, ВС России также поразили беспилотниками украинских военных в районе Малиновки, Гуляйполя и Работино в Запорожской области. Лебедев добавил, что удар нанесли по расчету гаубицы М-777.

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Активные боевые действия идут у Работино. Российские военнослужащие наносят удары по скоплению бойцов ВСУ. Накануне сообщалось о мощных взрывах на Запорожском направлении.

Ранее военная полиция перехватила в Запорожской области беспилотник, который нес взрывчатку. Силовики предотвратили теракты, которые планировала Украина.