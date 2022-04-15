Российские военные объяснили, как работает комплекс РЭБ в ходе спецоперации

Комплекс радиоэлектронной борьбы С4 из семейства «Красух» выполняет задачу по обнаружению и ликвидации диверсионно-разведывательные группы противника. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказали российские военнослужащие.

Он подавляет каналы управления вражескими беспилотниками и радиолокационные бортовые системы авиации противника. Такие машины могут работать в радиусе нескольких сотен километров.

«Комплекс зарекомендовал себя очень хорошо. Работает безотказно. В любых погодных условиях. Основная задача у нас — это прикрытие группировки войск от радиолокационной разведки противника, прицельных ударов авиации», — сказал военнослужащий Артем.

Он также отметил, что только за минувшие сутки подразделение радиоэлектронной борьбы посадило 12 Bayraktar противника.