Российские военные нейтрализовали вооруженную группировку в Херсоне | 360°

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Российские военные нейтрализовали вооруженную группировку в Херсоне

ТАСС: Бойцы РФ нейтрализовали в Херсоне оказавших сопротивление группу вооруженных лиц

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Российские военные нейтрализовали группу вооруженных лиц, которые оказали сопротивление силовикам в центре Херсона. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя оперативных служб.

«Была выявлена группа вооруженных лиц, оказавших сопротивление. Российские силовики оперативно выехали на место и нейтрализовали преступников», — привело агентство слова своего собеседника.

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Жертв и пострадавших среди мирного населения нет. Сейчас на улице города стрельбы больше нет.

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Ранее поступила информация о том, что в центре Херсона слышна стрельба из автоматического оружия. Как позже сообщил телеканал «Вести. Крым», в районе железнодорожного вокзала в центре города проходила контртеррористическая операция.

За некоторое время до этого также сообщалось, что в Херсоне было слышно пять взрывов.

В пятницу, 16 сентября, украинские боевики совершили атаку здание городской администрации Херсона. В тот момент там проходило совещание. Днем 17 сентября число погибших при атаке ВСУ достигло четырех человек — в реанимации умерла еще одна женщина.

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