Российские военные нашли три беспилотника с аэрозольным оборудованием на Украине

Российские военные обнаружили в Херсонской области три беспилотника с емкостями и оборудованием для распыления рецептур. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова.

«9 марта на территории Херсонской области разведывательными подразделениями российских войск обнаружены три беспилотных летательных аппарата, оснащенных емкостями объемом 30 литров и оборудованием для распыления рецептур», — сказал он.

По словам Кириллова, эту технику США и НАТО могут использовать для провокаций, чтобы потом обвинить Россию в применении химического оружия против украинцев.

Он отметил, что Украина делала запрос компании-производителю об оснащении беспилотников аэрозольным оборудованиям. По данным Минобороны, государство уже могло закупить не менее 50 таких устройств.

Также Кириллова добавил, что США блокируют все инициативы по верификации Конвенции о запрещении биологического (токсинного) оружия. Это может свидетельствовать о планах по нарушению договоренностей не использовать такое оружие.