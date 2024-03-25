Мир 25 марта 2024, 18:11 Российские военные нанесли удары по центру принятия решений в Киеве «ВО»: ВС России нанесли удары по объекту командования СБУ в Киеве РИА «Новости»

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Российские военные нанесли серию ракетных ударов по объекту командования Службы безопасности Украины в Киеве. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель».

По информации источника, ударами гиперзвуковых ракет «Циркон» в районе аэропорта Жуляны уничтожили позиционный район американского зенитно-ракетного комплекса Patriot.

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Кроме того, под огнем оказался объект СБУ в самом центре украинской столицы, который является одним из центров принятия решений.

Авторы Telegram-канала «Военкоры Русской весны» также сообщили, что в результате ракетного удара в Киеве уничтожен корпус бывшего штаба Гражданской обороны Украины. Что конкретно находилось в его стенах в последнее время, неизвестно.

Ранее в понедельник мэр Киева Виталий Кличко сообщил о мощных взрывах в городе и призвал население укрыться в убежищах. Параллельно с этим над Киевской областью зазвучала сирена воздушной тревоги.