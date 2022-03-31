Российские военные нанесли удар по огневым позициям «Азова» в Мариуполе

Российские военные использовали высокоточное оружие для нанесения удара по участку металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. На этой территории реактивные системы залпового огня установили боевики украинского националистического батальона «Азов»*. Видео Министерства обороны России опубликовало РИА «Новости» в Telegram-канале.

О том, что украинские националисты укрылись на территории завода «Азовсталь» ранее сообщал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Он подчеркнул, что на территории предприятия боевики возвели серьезные укрепления. При этом глава ДНР отметил, что это не помешает продолжению зачистки города от националистов.

Народная милиция ДНР сегодня сообщила об уничтожении двух украинских вертолетов, на которых хотели эвакуировать командиров националистических батальонов. Один из вертолетов рухнул в районе населенного пункта Рыбацкое, место падения второго пока не известно.



*«Азов» — запрещенное в России вооруженное объединение