Российские военные начали помогать пострадавшим от коронавируса итальянцам

Италия, больше всего пострадавшая от коронавируса в Европе, дождалась помощи от российских специалистов. Врачи и военные прилетели в один из регионов-очагов пандемии — Бергамо. Об этом сообщило Минобороны России.

Уже сформированы наши врачебно-сестринские бригады, они будут помогать в 65 итальянских пансионатах. Во всех этих учреждениях — только те, кто заражен COVID-19, а также лечащие врачи.

Помимо медиков, в Италию прибыла также и специальная военная техника, ее будут использовать в качестве санитарной обработки и дезинфекции больниц. Огромные площади будут обрабатывать специальными растворами, которые уничтожают болезнетворные патогены. Обработать предстоит и больничный транспорт.

«Российские военные провели технический осмотр и подготовку техники, медицинского оборудования, средств защиты, а также изучили район предстоящих работ», — говорится в официальном сообщении Минобороны.

Накануне российский генерал-лейтенант Александр Михайлов объяснил, почему Россия активно помогает Италии в борьбе с коронавирусом.

В Италии сейчас — больше 80,5 тысячи подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Страна занимает второе место в мире после США по заболеваемости COVID-19.