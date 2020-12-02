Российские военные медики оказали помощь 70 жителям Степанакерта

Специалисты медицинского отряда специального назначения (МОСН) Минобороны России в Степанакерте приняли около 70 местных жителей. В основном пациенты жаловались на заболевания сердечнососудистой и эндокринной системы, а также на стоматологические проблемы.

«Врачи, средний и младший медицинский персонал, находятся в постоянной готовности к оказанию первой врачебной, квалифицированной и специализированной медицинской помощи», — рассказали в пресс-службе Минобороны.

Всего в составе отряда трудятся 100 военных медицинских специалистов, в том числе хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты и эпидемиологи. Также у МОСН есть лабораторно-диагностический отделение и операционно-реанимационный диагностический модуль с палатой интенсивной терапии.

Накануне стало известно, что Миротворческий контингент Российской Федерации начали оборудовать в Нагорном Карабахе блокпосты в условиях приближающейся зимы, уточняет РИА ФАН. Уже оборудованы посты в районе Зараслы и совхоза Лысогорский. В рамках трехстороннего соглашения российские миротворцы будут находиться на территории Карабаха в течение пяти лет.