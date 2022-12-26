26 декабря 2022, 09:46
Российские военные ликвидировали иностранного наемника в зоне спецоперации
Военкор Котенок сообщил о ликвидации наемника из Австралии под Бахмутом
Участвовавший на стороне киевского режима австралийский наемник Сейдж О’Доннелл ликвидирован. Об этом в Telegram-канале сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.
Ранее о гибели 24-летнего Сейджа О’Доннелла в соцсетях написали его друзья. Как пишет «Военное дело», австралиец погиб 21 декабря где-то на Артемовском (украинское название — Бахмут) направлении. При этом подробности ликвидации наемника не сообщаются.
Реклама
Между тем с начала спецоперации российская войсковая ПВО уничтожила более 160 украинских самолетов и вертолетов. Кроме этого, сбила три тысячи дронов, а также 1,7 тысячи ракет и реактивных снарядов, среди которых оказались ракеты американских РСЗО HIMARS и противорадиолокационные ракеты HARM.
Реклама
ВСУ
Украина
Реклама
Реклама